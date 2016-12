Nächste Bandwelle: Hurricane und Southside 2017 bestätigen 36 neue Acts

Kleines Nikolausgeschenk an ihre Gäste: Die Zwillingsfestivals Hurricane und Southside haben für 2017 36 neue Acts im Line-up bestätigt, von denen einige durchaus Lieblingsband-Charakter haben. So werden im kommenden Sommer unter anderem alt-J, Bilderbuch, Die Antwoord, Antilopen Gang, Frittenbude und Archive in Scheeßel sowie in Neuhausen op Eck auftreten. Oh, und Mando Diao!

Seht hier alle Neubestätigungen im Überblick:



Als Headliner wurden zuvor bereits Green Day, Linkin Park und Casper bestätigt. Auch Blink 182, Haftbefehl, Maximo Park, Die Orsons und Jennifer Rostock werden auftreten.

Die Festivals Hurricane und Southside finden vom 23. bis 25. Juni 2017 in Scheeßel beziehungsweise Neuhausen ob Eck statt. Der Kartenvorverkauf hat bereits begonnen, Festivalpässe gibt es ab 179 Euro.