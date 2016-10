Neil Young: Neues Album erscheint schon im Dezember 2016

Mit Akustikgitarre und viel Auto-Tune über der Stimme wurde es aufgenommen, das neue Album des unermüdlichen Neil Young. PEACE TRAIL wird es heißen und bereits am via Reprise 2. Dezember 2016 erscheinen. Am selben Tag erscheint übrigens auch BLUE & LONESOME von den Rolling Stones.

PEACE TRAIL wird laut der dazugehörigen Pressemitteilung 10 Lieder umfassen, die allesamt 2016 geschrieben und eingespielt wurden. Zuletzt hatte der 70-Jährige ein Video zu „Indian Givers“ veröffentlicht. Der Titel wird ebenfalls auf dem Album enthalten sein.

Die gesamte Album-Tracklist (siehe unten) hat Young im Rahmen der Ankündigung ebenfalls veröffentlicht. Die Highlights: „Terrorist Suicide Hang Glider“, „Glass Accident“ und „My New Robot“. PEACE TRAIL wurde mit den Session-Musikern Jim Keltner und Paul Bushnell eingespielt, trotz der akustischen Ausrichtung wird Young natürlich auch wieder bissige Texte einsingen.

Das Album erscheint am 2. Dezember 2016 als CD und auf den einschlägigen digitalen Plattformen. Im Januar soll PEACE TRAIL dann auch auf Vinyl erhältlich sein.

Die komplette Tracklist:

Peace Trail Can’t Stop Workin‘ Indian Givers Show Me Texas Rangers Terrorist Suicide Hang Gliders John Oaks My Pledge Glass Accident My New Robot

Das Video zu „Indian Givers“ könnt Ihr Euch hier anschauen: