Neo Magazin Royale mit Jan Böhmermann im Stream : Das Volksfest der Fickmusik

Jan Böhmermann diesmal mit Witzen über Fake-Nachrichten, Harald Glööckler und das ZDF. Außerdem hat das Team das Video zu Schminktipps für geschlagene Frauen entdeckt (hier ansehen). Außerdem singt Dendemann und Böhmermann verrät, dass er großer Fan von Weihnachtskarten ist. Ein Fall für Photoshop Philipp.

Außerdem kündigte Jan Böhmermann sein neues Computerspiel „Game Royale – The Secret of Janni’s Island“ vor. Das Spiel befindet sich gerade noch in der Testphase und wird von einer „Peer Group“ getestet. Herr Wolfmann ist Bauarbeiter und AfD-Wähler, der einen Witz über Lena Meyer-Landruth nicht lustig findet. Eine kinderlose Hausfrau aus Neukölln beschwert sich über Sexismus im Spiel, weil der dicke Side-Kick von Böhmermann in einer Szene „Hihi, Scheide“ sagt. Jedoch vergeben die Gaming-Profis vergeben fünf von sieben Sternen.

Außerdem in der Sendung: „Prism is a Dancer“, bei dem eine Couchsurferin bei einem Studiogast eingeschleust wurde und ein Interview mit Dietmar Wischmeyer.

Seht hier die aktuelle Sendung Neo Magazin Royale im Video-Stream: