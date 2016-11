Neu auf Netflix im Dezember

Neuer Monat, neues Programm bei Netflix – zumindest teilweise. Die Mediathek des Streaming-Anbieters ist dynamisch, regelmäßig fliegen Titel raus oder werden neu eingepflegt. Nachdem im November viele neue Serien an den Start gingen, sind die Highlights im Dezember bereits länger bekannt: Barack Obama und „Fuller House“ bekommen den ganz großen Auftritt in der Mediathek.

Hier sind die wichtigsten Dezember-Neuerscheinungen auf Netflix:

Filme

„Barry“, ab dem 16. Dezember: Präsident Barack Obama scheidet im Januar endgültig aus dem Amt, bei vielen Menschen ist die Wehmut bereits groß. Netflix beweist also perfektes Timing und hat sich sein Biopic über den jungen Barack Obama bis zum Ende von dessen Amtszeit aufgehoben.

https://www.youtube.com/watch?time_continue=9&v=i6qlPeS1kGY Video can’t be loaded: Barry l Official Trailer [HD] l Netflix (https://www.youtube.com/watch?time_continue=9&v=i6qlPeS1kGY)

„Schindlers Liste“, ab dem 14. Dezember: Einer der wichtigsten und besten Filme von Steven Spielberg. Im Film rettet der Geschäftsmann Oskar Schindler während des Zweiten Weltkriegs zahlreiche jüdische Leben. 1994 heimste der Film sieben Oscars ein – und bis heute hat er nichts von seiner Klasse und seiner Botschaft verloren.

„Pacific Rim“, ab dem 21. Dezember: Der Monster-gegen-Roboter-Film von Guillermo del Toro ist dumm. Also wirklich saudumm. Warum er trotzdem gut ist? Weil der Film überhaupt nicht erst versucht, seine Zuschauer vom Gegenteil zu überzeugen. Hier geht es ums Staunen und um Action. Und gigantische Kampfszenen liefert „Pacific Rim“ in absoluter Perfektion. Die Fortsetzung wird aktuell in Australien gedreht.

https://www.youtube.com/watch?v=5guMumPFBag Video can’t be loaded: Pacific Rim – Official Main Trailer [HD] (https://www.youtube.com/watch?v=5guMumPFBag)

Serien

„Fuller House" – Staffel 2, ab dem 9. Dezember: Der Erfolg kam überraschend. Zu Beginn des Jahres hat Netflix die alte Sitcom „Full House" noch einmal ausgekramt und mit neuen Folgen ausgestattet. Selbst ohne die Olsen-Zwillinge entwickelte sich die Neuauflage zum Mega-Erfolg. Nun folgt die zweite Staffel.

https://www.youtube.com/watch?v=Tqs21OVrc2I Video can’t be loaded: Fuller House | Official Trailer – Season 2 [HD] | Netflix (https://www.youtube.com/watch?v=Tqs21OVrc2I)

„Dirk Gentlys holistische Detektei“, ab dem 11. Dezember: Der Autor Douglas Adams ist vor allem für „Per Anhalter durch die Galaxis“ bekannt. Jetzt wurde ein weiteres Werk von ihm verfilmt. Und zwar als eine achtteilige Thriller-Serie mit Elijah Wood in der Hauptrolle. Der Autor selbst beschreibt „Dirk Gently“ als Geister-Horror-Wer-ist-der-Täter-Zeitmaschinen-Romanzen-Komödien-Musical-Epos.

„Hannibal“ – Staffel 3: Die Serie „Hannibal“ mit Mads Mikkelsen war leider nur drei Staffeln kurz. Zu irre und zu brutal für das Free-TV in den USA. Nach drei Staffeln war Schluss mit der Jagd auf das brillante Monster. Netflix hat seit einiger Zeit die ersten beiden Staffeln in der Mediathek, nun findet auch das große Finale seinen Weg auf die Streaming-Plattform.

Dokumentation

„For the Love of Spock“, ab dem 1. Dezember: 2015 verstarb Leonard Nimoy, der vor allem durch seine Darstellung als Spock in den „Star Trek“-Filmen sowie der Serie zur Ikone wurde. Sein Sohn hat ihm danach die Dokumentation „For the Love of Spock“ gewidmet, die nun auf Netflix startet.