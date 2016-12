Neu auf Netflix im Januar

Neuer Monat, neues Programm bei Netflix – zumindest teilweise. Die Mediathek des Streaming-Anbieters ist dynamisch, regelmäßig fliegen Titel raus oder werden neu eingepflegt. Nachdem im Dezember „Fuller House“ und der Obama-Film „Barry“ für Aufmerksamkeit sorgten, fährt der Streaming-Dienst im Januar große Blockbuster und die neue Serie von „Barney Stinson“ auf.

Hier sind die wichtigsten Januar-Neuerscheinungen auf Netflix:

Film

„Die Schöne und das Biest“, ab 1. Januar: Am 16. März startet das Realfilm-Remake mit Emma Watson in den deutschen Kinos. Passend dazu nimmt Netflix das Original aus dem Jahr 1991 ins Programm. Den Disney Klassiker sollte man definitiv gesehen haben, allein schon wegen der Musik, aus der mittlerweile auch schon ein Musical entstanden ist.

„American Sniper“, ab dem 24. Januar: Clint Eastwoods Porträt über einen amerikanischen Scharfschützen (Bradley Cooper) war 2015 einer der größten Überraschungserfolge überhaupt und pulverisierte in den USA die Kinocharts. Das Action-Drama ist intensiv und emotional – allerdings ist die Buchvorlage aus der Feder des Scharfschützen Chris Kyle umstritten. Angeblich hat er viel zu seiner Geschichte hinzugedichtet.

https://www.youtube.com/watch?v=99k3u9ay1gs Video can’t be loaded: American Sniper – Official Trailer [HD] (https://www.youtube.com/watch?v=99k3u9ay1gs)

„Avengers: Age of Ultron“, ab dem 26. Januar: Die Zusammenkunft der vielen Marvel-Helden markierte einen Meilenstein im filmischen Universum der Comic-Schmiede. Zwar ist „Age of Ultron“ etwas vollgestopft mit Nebenhandlungen und -figuren, allerdings sind Action und Effekte auf allerhöchstem Niveau.

Serie:

„Der Tatortreiniger“, Staffel 5 ab 10. Januar: Während im NDR mittlerweile die sechste Staffel der Kultserie mit Bjarne Mädel läuft, rüstet Netflix leicht auf und nimmt erst einmal die fünfte Staffel in die Mediathek. Und in der gerät Blutaufwischer Schotty wieder in herrlich skurrile Situationen und Wortgefechte. Geht immer!

„Eine Reihe betrüblicher Ereignisse“, ab dem 13. Januar: „How I Met Your Mother“ ist vorbei, Neil Patrick Harris (Barney Stinson) braucht eine neue Serie. Und Netflix scheint die Eigenproduktion „Eine Reihe betrüblicher Ereignisse“ mit Harris Ideal besetzt zu haben. Im Trailer macht er als Graf Olaf einen hervorragenden Eindruck:

https://www.youtube.com/watch?v=Tup-5yOcJuM Video can’t be loaded: Lemony Snicket’s A Series of Unfortunate Events | Official Trailer [HD] | Netflix (https://www.youtube.com/watch?v=Tup-5yOcJuM)

Dokumentationen

Schwach: Im Bereich Dokumentation hat Netflix im Januar bisher keine spannenden Neuerscheinungen angekündigt. Dann muss man eben noch einmal „Hip Hop Evolution“ schauen.