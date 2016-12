Neue Folgen von „Scrubs“ auf Netflix? Zach Braff wäre bereit

Die Arzt-Comedy „Scrubs“ war eine der beliebtesten Serien seit der Jahrtausendwende. In neun Staffeln und 182 Episoden wurde der alltägliche Irrsinn im Sacred Hearts Hospital gezeigt. Zach Braff wurde durch die Serie zum Star, Donald Faison als Turk und John C. McGinley als Perry Cox wurden zu Kultfiguren. Nun sprach Zach Braff erstmals über eine mögliche Fortsetzung der Serie.

Bei einer Online-Fragerunde auf Twitter wurde Braff nach neuen Folgen von „Scrubs“ gefragt. Seine Antwort: „Wir reden darüber. Vor allem jetzt, da alle Netflix-Versionen ihrer Sendungen machen. Ich bin neidisch auf die Aufmerksamkeit, die die „Gilmore Girls“ oder „Full House“ bekommen. Wir reden manchmal darüber. Man weiß nie! Ich würde es tun.“

Die Fragerunde fand im Rahmen der Promotion zu Braffs aktuellem Regieprojekt „Abgang mit Stil“ statt. In der Komödie spielen Morgan Freeman, Michael Caine und Alan Arkin drei Rentner, die einen Banküberfall planen. Der Film wird wahrscheinlich eher ein kleineres Publikum finden, genauso wie es die meisten von Braffs jüngsten Projekten taten. Auch viele andere „Scrubs“-Darsteller konnten nicht mehr an den Erfolg der Serie anknüpfen. Eine Neuauflage der Serie auf Netflix würden also wahrscheinlich von allen Seiten begrüßt werden.