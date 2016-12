Neuer Song: Bilderbuch sind wieder in der Stadt

Bilderbuch haben über Youtube einen neuen Song mit dem knackigen Titel „Erzähl Deinen Mädels Ich Bin Wieder In Der Stadt“ veröffentlicht. Auch wenn der Song mit der einzigartigen Bilderbuch-Lässigkeit daherkommt, singt Maurice Ernst in „Erzähl Deinen Mädels Ich Bin Wieder In Der Stadt“ ungewohnt abgehackt. Nach „Sweetlove“ und „I ♥ Stress“ wurde also der dritte Song des bevorstehenden Albums MAGIC LIFE hochgeladen. Die neue Bilderbuch-Platte erscheint am 17. Februar 2016.

Hört hier den neuen Bilderbuch-Song im Stream:

https://www.youtube.com/watch?v=Z9wLTx9cZZA&index=1&t=2s Video can’t be loaded: Bilderbuch – Erzähl Deinen Mädels Ich Bin Wieder In Der Stadt (official) (https://www.youtube.com/watch?v=Z9wLTx9cZZA&index=1&t=2s)

„Erzähl Deinen Mädels Ich Bin Wieder In Der Stadt“ kann auf allen gängigen Plattformen gestreamt und heruntergeladen werden. Das Album mit dem Titel MAGIC LIFE könnt Ihr über Amazon als CD, Limited Deluxe Box Set und Vinyl vorbestellen.

Kurz nach der Albumveröffentlichung geht es 2017 auf Tour für Bilderbuch.

Die Tour-Termine von Bilderbuch

26.03.2017 – CH-Zürich, X-Tra

27.03.2017 – Offenbach, Capitol

28.03.2017 – Köln, Palladium

29.03.2017 – Berlin, Columbiahalle

30.03.2017 – München, Zenith

31.03.2017 – Leipzig, Haus Auensee

02.04.2017 – Stuttgart, Im Wizemann

03.04.2017 – Hamburg, Docks

05.05.2017 – AT-Graz, Kasematten

18.05.2017 – AT-Wien, Arena Open Air