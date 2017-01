Neues Album von LCD Soundsystem ist „bald fertig“ – James Murphy gibt dem Winter die Schuld

Das war eine der besseren Nachrichten 2016: James Murphy, der Mann hinter LCD Soundsystem, ging wieder auf Tournee. Er trat mit Band auf diversen Festivals, unter anderem beim Coachella, auf und wollte es dabei nicht belassen: Doch doch, ein neues Album dürfe man ebenfalls erwarten, irgendwann im Laufe des Jahres, ein neuer Vertrag sei bereits unterschrieben. Grund genug, LCD Soundsystem eine Titelgeschichte zu widmen, befanden wir vom Musikexpress.

Diese Ansage ist nun rund ein Jahr her, die bisher letzte Albumveröffentlichung liegt mit THIS IS HAPPENING gar sieben Jahre zurück. Ein neues Album gibt es immer noch nicht, obwohl im August 2016 Konzerte in Asien und Australien mit der Begründung abgesagt wurden, dass man gerade ein Album fertigstellen müsse. Doch dann kam der Winter dazwischen – so liest sich zumindest Murphys jüngstes Update über die geplante Veröffentlichung.

Als auf Facebook vor ein paar Tagen ein User die Frage stellte, ob es mittlerweile irgendwelche Neuigkeiten zum neuen Album gebe, antwortete Murphy: „sure. still working on it, but it’ll be done soon. winter tends to mess with my voice, so finishing the thing drags out.” Sinngemäß sagte er also: „Na sicher. Wir arbeiten noch daran, aber im Winter kann ich nicht singen.“

Noch ein Grund mehr, sich auf den bevorstehenden Frühling zu freuen.