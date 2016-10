Neues Domian-Highlight: Die Erde ist eine Scheibe und Clinton eine Reptilienfrau

Moderator Jürgen Domian hat in seiner nächtlichen Call-in-Show bei 1 Live und im WDR Fernsehen vermutlich mehr skurrile Geschichten aus dem deutschsprachigen Raum gehört als alle Beichtväter und Psychotherapeuten zusammen. Da gab es zum Beispiel Ruth, die mit ihrer Jukebox zusammen ist, Klaus dagegen steht auf benutzte Tampons. Bisher unerreicht ist jedoch Edwin (26), der sich manchmal eine Frau aus 60 Kilogramm Hackfleisch modelliert, um an ihr im Anschluss sexuelle Handlungen zu vollziehen.

Domian bekennt: Ich bin ein Reptilien-Mann

Diese Liste wird nun endlich um ein weiteres Stück Fernsehgeschichte ergänzt: Am vergangenen Wochenende hat ein echter Aluhut-Mann bei Domian angerufen. Diese seltene Spezies tritt eigentlich nur als Off-Stimme in abstrusen Verschwörungsvideos bei Youtube auf, und in den Kommentar-Spalten von sozialen Verschwörungs-Gruppen bei Facebook und VK.

Nun hat es Manuel (30) als einer der ersten Verschwörungstheoretiker unserer postfaktischen Epoche ins öffentlich-rechtliche Fernsehen geschafft. Manuel hat mit großer Ernsthaftigkeit darzulegen versucht, dass die Erde eine Scheibe und Hillary Clinton ein Reptilienmensch ist. Bei Reptilienmenschen handelt es sich, wie der Name schon sagt, um Menschen, die zu einem Anteil zugleich Reptilien sind. Diese Wesen versuchen laut Manuel, unsere Erdenscheibe zu zerstören und die Menschheit zu vernichten. Man erkenne Reptiloide an ihren Augen. Domian hat im Laufe des Gespräches im Gegenzug versucht, Manuel davon zu überzeugen, dass er, der Moderator selbst, reptiloid veranlagt sei und erhob den Verdacht, dass Verschwörungstheoretiker wie Manuel schlicht zu viel Zeit hätten.

Wir staunen und werden uns die Erde beim nächsten Übersee-Flug noch einmal ganz genau durch unsere Fisheye-Augen ansehen. Seht hier das neuerliche Domian-Kleinod:

Ende 2016 wird Domian seine Call-In-Show beenden. Wir werden ihn sehr vermissen.