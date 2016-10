Neues Tesla-Konzept: mit Solar-Ziegelsteinen die Welt retten

In einer seiner unnachahmlichen Stotter-Präsentationen hat Tesla-Chef Elon Musk die Kooperation seiner Firma mit dem Solardach-Hersteller Solarcity vorgestellt. Das neue Konzept des Autobauers: Dachziegel, mit denen man Haus und Kraftfahrzeug mit dem nötigen Strom versorgen kann.

Solar-Dächer sind eigentlich keine wirkliche Innovation. Doch der Ansatz von Tesla erweitert das Konzept um ästhetische und effizienzerhöhende Komponenten. Denn die Panels verstecken sich hinter Dachziegeln, genauer gesagt hinter Glaskomponenten, die wie gewöhnliche Ziegel aussehen. Je nach Blickwinkel sind diese Komponenten durchsichtig, sodass nur die Sonne, die eigentlichen Solarpaneele „sehen“ kann, während sie aus einem flacheren Blickwinkel nicht zu erkennen sind.

Unerreichte Stromspeicher-Möglichkeiten: die Powerwall 2 von Tesla

Das Konzept ist jedoch nicht nur visuell ansprechend. Der Stromgewinnung stellt auch eine für Privatpersonen bisher noch nicht dagewesene Speichermöglichkeit von Energie zur Seite. Die „Powerwall 2“ von Tesla kann bis zu 14 Kilowattstunden Strom speichern, doppelt so viel wie Produkte von der Konkurrenz. In Kombination mit den Solarziegeln wird so nicht nur die Umwelt, sondern langfristig auch das Haushaltsbudget entlastet. Die Produkte kommen zeitgleich im vierten Quartal 2017 auf den Markt. Die Powerwall 2 kann schon jetzt auf der Webseite von Tesla vorgestellt werden.

Hier könnt Ihr die Präsentation sehen: