Nick Cave zeigt „Magneto“-Video

Nick Cave hat ein neues Musikvideo veröffentlicht. Der Song „Magneto“ stammt wie die vorherigen Auskopplungen „Jesus Alone“, „I Need You“ und „Girl in Amber“ aus Caves todtraurigem neuen Album SKELETON TREE. Todtraurig, weil Cave darin den Tod seines 15-jährigen Sohnes Arthur aufarbeitet, der im Juli 2015 im Alter von Klippen stürzte.

„In love in love I love you love“, wiederholt Cave in „Magneto“ immer wieder und singt auch die Zeile „one more time with feeling“, die namensgebend für Andrew Dominiks Film war. Die Doku behandelt die Aufnahmen zu Caves neuem Album und, natürlich, den Tod seines Sohnes. Der „Magneto“-Clip besteht ausschließlich aus Schwarz-Weiß-Szenen des Films, in denen Cave mit den Bad Seeds den Song am Klavier im Studio spielt.

https://www.youtube.com/watch?v=I4aF-MDumFg Video can’t be loaded: Nick Cave & The Bad Seeds – ‚Magneto‘ (Official Video) (https://www.youtube.com/watch?v=I4aF-MDumFg)

Nick Cave gibt in Andrew Dominiks Dokumentation „One More Time With Feeling“ Zuständen der größten Trauer und Verzweiflung eine Stimme. „Ein Film, bei dem der Zuschauer mit den Tränen kämpft – und den er trotzdem als Geschenk begreifen darf“, befindet ME-Redakteur Oliver Götz in unserer Rezension.