Nikes selbstschnürende Schuhe kommen im November

Jahrzehntelang hat Nike den Verkauf von Schuhen mit „PowerLaces“ aus dem Film „Zurück in die Zukunft II“ angeteasert. Im März dieses Jahres wurde die Produktion der Schuhe bestätigt, der allerdings nicht wie im Film unter dem Namen „Nike Mag“, sondern als „HyperAdapt 1.0“ verkauft werden soll. Nun wurde auch das Verkaufsdatum des Modells bekanntgegeben: Ab dem 28. November 2016 können die Schuhe in den USA im Rahmen von exklusiven Einzelterminen bestellt werden.

HyperAdapt 1.0 will be available in the U.S. at select Nike retail locations. Appointments to experience & purchase begin 11.28.16. pic.twitter.com/t3YVLa8Rsl

— Heidi Burgett (@heidiburgett) 20. September 2016