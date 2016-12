Nine Inch Nails kündigen neue EP an

Es gibt sie doch noch, die guten Nachrichten dieser Tage. Das hier ist so eine, wenn auch kleine: Die Nine Inch Nails haben eine neue EP angekündigt. Und die soll noch am 23. Dezember, also pünktlich zu Weihnachten, digital erscheinen.

NOT THE ACTUAL EVENTS, so der Titel der EP, enthält fünf Songs, ist als Vinyl sowie als limitierte digitale und physische Version von jetzt an auf der Homepage der Nine Inch Nails vorbestellbar und soll anders als das bisher letzte Lebenszeichen der Band klingen: „Für die EP schlugen Trent Reznor und sein nun offizielles Bandmitglied Atticus Ross eine unerwartete Linkskurve von ‘Hesitation Marks’ ein und klingen unerkennbar für die, die ihre aktuellsten Filmsoundtrackarbeiten kennen“, heißt es in der Ankündigung.

„It’s an unfriendly, fairly impenetrable record that we needed to make“, sagt Reznor. „Es wurde eine EP, weil die Länge ausreichte für die Geschichte, die wir erzählen wollten.“

Wer lieber alte Musik der Nine Inch Nails hört, für den hat Reznor auch gute Nachrichten: Ihren Klassiker THE FRAGILE veröffentlichen sie zudem als „very special limited edition“ auf Vinyl.

Nine Inch Nails’ bisher aktuelles Album HESITATION MARKS erschien 2013.

