In einem Interview, der auf dem Vevo-Kanal von Oasis veröffentlicht wurde, spricht Noel Gallagher über sein wahrscheinlich liebstes Thema: Oasis und deren größten Erfolge. Dieses Mal räumte er aber sogar einige Fehler ein, zum Beispiel was das oft kritisierte dritte Album der Band, BE HERE NOW, betrifft.

Noel glaube, junge Menschen können heutztage gar nicht mehr nachvollziehen unter welchem Erwartungsdruck die Band 1997 stand, als sie das Album aufnahmen. „Ich glaube nicht, dass ich Menschen oder Leuten, die jetzt Teenager sind, jemals angemessen erklären werden kann, was für eine kolossale Sache Oasis im Leben von Leuten war, die sich für Musik interessierten. Es war riesig“, versucht Noel Gallagher zu erläutern und fügt – wie sollte es auch anders sein – lobend hinzu: „Es gibt auch heutzutage große Bands. Ich spiele bei Festivals auf der ganzen Welt und natürlich sind da große Bands. Aber verdammt nochmal, Oasis waren 100 Mal größer als all diese Bands zusammen, weißt du was ich meine? Vor allem in England. Man kann das heute einfach mehr erklären.“

Offenbar war aber nicht alles perfekt. Er räumt in dem halbstündigen Interview auch ein, dass er glaube, Oasis hätte mit den Aufnahmen zu BE HERE NOW etwas warten soll und dass die Veröffentlichung nur zwei Jahre nach dem großen Erfolg (WHAT’S THE STORY) MORNING GLORY womöglich etwas überstürzt gewesen sei.

Fans spekulieren weiterhin über eine mögliche Reunion der Band. Noel und Liam Gallagher befeuern diese Gerüchte immer wieder gerne mit Aussagen in Interviews. So sprach Liam erst zuletzt davon, dass er „seinen Bruder nicht verlieren möchte“ und sich eine Aussöhung vorstellen könnte.

Seht hier das Interview mit Noel in voller Länge: