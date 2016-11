Nur heute erhältlich: Frank Ocean verkauft ‚BLONDE‘ auf Vinyl

Anlässlich des heutigen Black Friday hat Frank Ocean sein aktuelles Album BLONDE offiziell auf Vinyl veröffentlicht. Bislang war das Album nur digital oder als Bootleg erhältlich. Wie dem Countdown auf seiner Homepage zu entnehmen ist, endet der Verkauf allerdings schon morgen um 6 Uhr deutscher Zeit. Ob die Vinyl-Version zu einem späteren Zeitpunkt regulär erhältlich sein wird, wollte ein Sprecher des Sängers nicht verraten.

Ebenfalls erhältlich ist eine Auswahl an Postern, ein T-Shirt, eine CD-Ausgabe des Albums sowie das Magazin „Boys Don’t Cry“, das Frank Ocean im vergangenen August in eigens eingerichteten Pop-Up-Stores verschenkt hat. Das Heft, in dem unter anderem ein Interview mit Lil B und ein von Kanye West geschriebenes Gedicht über McDonald’s zu finden sind, wurde auf eBay für mehrere hundert US-Dollar angeboten. Frank Ocean selbst verlangt noch stolze 80 Dollar. Die Artikel sind nur über die Homepage von Frank Ocean verfügbar, hier könnt Ihr sie bestellen.