Paisley Park: Museum auf Prince-Anwesen eröffnet im Oktober 2016

Nur wenige Monate nach seinem Tod wird Prince’ Anwesen, der Paisley Park in seiner Heimat Minneapolis, für die Öffentlichkeit zugänglich – als Museum, welches das Leben und Werk des Sängers präsentieren soll. Die Ausstellung, die in zwölf Räumen im Erdgeschoss des Gebäudes stattfinden wird, eröffnet am 6. Oktober 2016.

Die privaten Zimmer von Prince können nicht betreten werden, genau so wenig wie der Tresorraum, in dem sich noch genug Aufnahmen für ein ganzes Jahrhundert befinden sollen. Das Konzept für die Ausstellung entwarf der Künstler höchstpersönlich und bestimmte, welche Stücke ausgestellt werden und welche Stationen seines Lebens behandelt werden sollen. Auch wenn Prince im Alter von nur 57 Jahren verstarb, hatte er bereits zu Lebzeiten eine Vorstellung davon, wie ein Gedenken an seine Person auszusehen hat. Es wird außerdem unveröffentlichte Musik zu hören geben – voraussichtlich aber erst kommendes Jahr.

Prince ist am 21. April 2016 leblos auf seinem Anwesen in Chanhassen, Minnesota aufgefunden worden. Er starb an einer Opiat-Überdosis.