Im September kündigte Peter Doherty sein zweites Solo-Album HAMBURG DEMONSTRATIONS an. Vorab ließ er als kleinen Vorgeschmack die Single „I Don’t Love Anyone (But You’re Not Just Anyone)“ hören, die nun ein kunstvolles Video erhalten hat.

Das Video wurde von dem italienischen Regisseur Luca Monterosso Whitmann gedreht. Die Illustrationen stammen von einer Kunststudentin namens Celine Jennings.

Während The Libertines eine Pause nach dem Release ihres dritten Albums ANTHEMS FOR DOOMED YOUTH einlegen, veröffentlicht Doherty sein neues Werk HAMBURG DEMONSTRATIONS am 2. Dezember. Mit der Platte möchte er Hamburg huldigen, wo das Album auch entstanden ist. Die Setlist liest sich so:

01 Kolly Kibber

02 Down For The Outing

03 Birdcage

04 Hell To Pay At The Gates Of Heaven

05 Flags From The Old Regime

06 I Don’t Love Anyone (But You’re Not Just Anyone) V2

07 A Spy In The House Of Love (Demo Vocals)

08 Oily Boker

09 I Don’t Love Anyone (But You’re Not Just Anyone)

10 The Whole World Is Our Playground

11 She is Far