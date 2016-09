Prinz Pi kommt dir sehr nah – und wir haben Tickets dafür

Wie du vielleicht schon mitbekommen hast, zieht der Musikexpress aktuell auf einer eigenen Klubtour durchs Land. Zugezogen Maskulin durften Anfang September schon ein erlesenes Publikum im Musik & Frieden in Berlin durchschütteln, eine Woche später spielte Pantha du Prince live in Frankfurt. Der Höhepunkt der ME.Klubtour aber steht noch an: Prinz Pi live im Mojo Club in Hamburg City.

VIDEO: Prinz Pi – „Werte“

Wenn du dich jetzt fragst, ob wir uns verschrieben haben, bist du im Prinzip genau auf der richtige Fährte. Prinz Pi ist nach diversen Nummer-eins-Alben eigentlich längst solchen gemütlichen Örtlichkeiten wie dem Mojo entwachsen. Mit einem Publikum unter der magischen 1000er Marke müsste sich der Berliner Rapper nicht zufrieden geben, in Hamburg (und ein paar Tage später in Köln) macht er aber eine Ausnahme.

Für euch ist das eine der äußerst seltenen Gelegenheiten, mal ernsthafte Nähe zu Prinz Pi herzustellen. Also körperliche Nähe. Emotionale Nähe schafft seine Musik ja für gewöhnlich eh ohne große Probleme. Andererseits wissen wir ja, dass 1,40 reicht. Egal, ob das jetzt auf die körperliche oder die emotionale Nähe bezogen ist!

>>> Prinz Pi und die Irrungen des Zeitgeistes

Damit es dir noch leichter fällt, unser Angebot körperlicher Nähe zu Herrn Pi anzunehmen, verschenken wir 3 x 2 Tickets zu der Show im Mojo Club. Einfach das Formular unten ausfüllen (Lösungswort: „Prinz Pi in Hamburg“), abschicken und gewinnen:

Wenn du lieber auf Nummer sicher gehen willst – wie es sich für einen echten Prinz-Pi-Fan gehört – kannst du deine Tickets auch ganz regulär erwerben:

Die ME.Klubtour in Hamburg:

PRINZ PI (LIVE)

AFTERSHOWPARTY:

DJ VITO

SAINT ONE supported by AMI

Einlass: 21.00 Uhr | Beginn: 22.30 Uhr

Aftershowparty: ab 24.00 Uhr

AK: 21,00€ | VVK: 17,00€ zzgl. Gebühren

AK Aftershowparty: 10,00€

Rucksäcke dürfen nicht in die Location mitgenommen werden.

MUSIKEXPRESS Klubtour

Der Festivalsommer ist zwar vorbei, doch jetzt geht die Party drinnen weiter: MUSIKEXPRESS und Wodka Gorbatschow holen die besten Live-Acts und DJs in eure Stadt, und ihr könnt dabei sein! Die MUSIKEXPRESS Klubtour macht Halt an sechs Stationen und wird für laute, unvergessliche, und durchtanzte Nächte sorgen. Also: Wer auf HipHop und Electro steht – jetzt Tickets sichern!

Prinz Pi

Nach drei Nummer-eins-Alben in Folge wird es immer schwerer, den Rapper aus Berlin kleinen Rahmen zu erleben. Wir geben euch die Chance dazu!

DJ Vito

Mehr als zehn Jahre lang baute DJ Vito Beats für Samy Deluxe, bis er schließlich 2015 sein erstes eigenes Album veröffentlichte: „Ein ganz entspanntes Ding“.

Mehr Infos auch bei Facebook: https://www.facebook.com/events/278366252520077/

Tickets: https://krasserstoff.com/event/104981