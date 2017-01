Radiohead kündigen weitere Tour-Termine für 2017 an

Aus Radioheads bisher rar gesäten Festival-Auftritten ist eine richtige Tour entwachsen. Nachdem sie bereits 2016 Live-Termine in Europa im Juni und Juli und danach einen Headliner-Auftritt beim Coachella Festival ankündigten, folgen nun weitere US-Termine. Ihr lest richtig: Deutschland-Konzerte sind also weiterhin keine dabei, Ihr müsst weiter in Erinnerungen an ihre Show beim Lollapalooza 2016 in Berlin schwelgen. Oder nach Holland, Polen, Dänemark, Italien, Belgien oder in die USA reisen.

Radiohead auf US-Tour 2017 – die Termine:

März 2017:

Thu 30th – American Airlines Arena, Miami, FL, USA

April 2017:

Sat 1st – Philips Arena, Atlanta, GA, USA

Mon 3rd – Smoothie King Center, New Orleans, LA, USA

Wed 5th – Sprint Center, Kansas City, MO, USA

Sat 8th – Key Arena, Seattle, WA, USA

Sun 9th – Moda Center, Portland, OR, USA

Tue 11th – Santa Barbara Bowl, Santa Barbara, CA, USA

Fri 14th – Coachella Festival, Indio, CA, USA (SOLD OUT)

Mon 17th – Greek Theatre, Berkely, CA, USA

Tue 18th – Greek Theatre, Berkely, CA, USA

Fri 21st – Coachella Festival, Indio, CA, USA (SOLD OUT)

Radiohead auf Europa-Tour 2017 – die Termine:

Juni 2017:

Tue 6th – Spektrum, Oslo, Norway (SOLD OUT)

Wed 7th – Spektrum, Oslo, Norway (SOLD OUT)

Fri 9th – Ericsson Globe, Stockholm, Sweden (SOLD OUT)

Sun 11th – NorthSide Festival, Aarhus, Denmark

Wed 14th – Visarno Arena, Parco delle Cascine, Florence, Italy

Fri 16th – Autodromo Nazionale, Parco di Monza, Milano, Italy

Sun 18th – Best Kept Secret Festival, Hilvarenbeek, Netherlands (SOLD OUT)

Tue 20th – 3Arena, Dublin, Ireland (SOLD OUT)

Fri 23rd – Glastonbury Festival, Pilton, UK (SOLD OUT)

Wed 28th – Open’er Festival, Gdynia, Poland

Fri 30th – Rock Werchter Festival, Werchter, Belgium

Juli: