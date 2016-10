Radioheads Jonny Greenwood geht auf Solo-Tour – auch in Deutschland

Die anhaltende Promophase des neunten Radiohead-Albums A MOON SHAPED POOL sowie die dazugehörige Welttournee lasten Jonny Greenwood offenbar nicht aus: Am Mittwoch kündigte der Radiohead-Gitarrist eine Solotour an, die ihn auch nach Deutschland führen wird.

Auf Twitter schrieb Greenwood:

The full Junun tour dates https://t.co/oeZqsrSh7F Indian gypsy devotional funk! Or something. I play guitar. Sounds: https://t.co/DZoTRFwgsh — Jonny Greenwood (@JnnyG) October 12, 2016

Anlass der Tour ist das Album JUNUN, das Greenwood gemeinsam mit dem israelischen Komponisten Shye Ben Tzur und dem indischen Kollektiv The Rajasthan Express aufnahm und im November 2015 veröffentlichte. Zur Platte erschien auch ein Dokumentarfilm, den Regisseur Paul Thomas Anderson drehte. Anderson („Magnolia“, „There Will Be Blood“, „The Master“) arbeitete in der Vergangenheit immer wieder mit Greenwood zusammen. Zuletzt veröffentlichten Radiohead die ebenfalls von Anderson gedrehten Videos zu ihren Songs „Present Tense“ und „The Numbers“.

Seine Solotour führt Greenwood im November, Dezember und Januar in die folgenden Städte: