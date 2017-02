Real Estate kommen mit neuem Album auf Tour

Als eine „im Indie-Rock der 80er-Jahre verwurzelte Band“ beschrieb ME-Autor Thomas Weiland Real Estate in unserer Rezension zu ihrem dritten Album ATLAS. Anfang 2014 erschien das, und nun, drei Jahre später, kündigte das Quintett aus New Jersey den Nachfolger an. IN MIND heißt er, hat mit „Darling“ schon eine angenehme Vorabsingle verpasst bekommen, und wem all das gefällt, kriegt jetzt noch einen Grund mehr zur Freude: Real Estate kommen mit IN MIND auch auf Deutschland-Tour. Präsentiert vom Musikexpress.

Real Estate in Deutschland 2017 – die Tour-Termine:

18.06.2017 Berlin – Lido

19.06.2017 Hamburg – Molotow

Der Vorverkauf startet am 3. Februar 2017.

IN MIND von Real Estate wurde in Los Angeles aufgenommen und erscheint am 17. März 2017. Seht und hört hier den ersten Vorgeschmack „Darling“:

https://www.youtube.com/watch?v=VUFr4SK1-l4 Video can’t be loaded: Real Estate – Darling (Official Video) (https://www.youtube.com/watch?v=VUFr4SK1-l4)

Die Tracklist von IN MIND:

01. Darling

02. Serve the Song

03. Stained Glass

04. After the Moon

05. Two Arrows

06. White Light

07. Holding Pattern

08. Time

09. Diamond Eyes

10. Same Sun

11. Saturday