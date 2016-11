In ihrer Heimat erschien die LP der Glasgowerin bereits vor fast zwei Jahren; 2015 wurde das Werk sogar zum schottischen Album des Jahres gekürt – eine große Auszeichnung, die Konkurrenz ist groß im Norden der britischen Insel. Bemerkenswert, dass das kleine Label Hits The Fan erst viele Monate später die Veröffentlichung in Europa auf die Beine gestellt hat. Man könnte denken, ein solches Werk finde sehr einfach seinen Weg auf den Kontinent. Aber die Plattenfirma ging das Thema vorsichtig an: BONES YOU HAVE THROWN ME AND BLOOD I’VE SPILLED sollte nicht in der Masse untergehen, auch eine Veröffentlichung in Monaten, in denen die Menschen gute Laune kultivieren, ist nicht empfehlenswert. Denn eines ist diese LP ganz sicher: Wintermusik.

Kathryn Joseph ist eine sehr ernste Sängerin, wer im Netz nach Fotos sucht, entdeckt eine Künstlerin mit kantigen Gesichtszügen, die Haare zum Dutt verknotet – eine Frau wie aus einem harten schottischen Landdrama. Die betörende Musik entspricht dem Bild: Kathryn Josephs Stimme klingt wie eine Highlandversion von Joanna Newsom, geprägt von Regen und Wind, leicht gebrochen, aber voller Stolz. Sie begleitet sich am Klavier selbst, Produzent Marcus MacKay spielt Bass und Percussion. Doch trotz des Purismus und aller Strenge: Diese Musik strahlt eine seltsame Wärme aus. Songs wie „The Bird“, „The Blood“ oder „The Why What, Baby?“ leben von Mystik und gespensterhaften Melodien. Eine echte Entdeckung für Leute, die WHITE CHALK für PJ Harveys bestes Album halten.