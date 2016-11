In manchen Fällen braucht Eva „Sneaks“ Moolchan für einen Song nicht einmal 60 Sekunden. Ein einziges Mal wagt sie bei ihrer Kombination aus Drum­groove, Basslauf und gesprochenem Wort die Überschreitung der Zweiminuten­marke. Meist, wie in „Tough Luck“, gibt ein zerrender Bass den Ton an. Hier lautet die Grundfrage: „Boy being soft rocks, girl being tough luck.“ In „No Problem“ verwendet sie die Worte im Titel genauso gelassen wie wir alle im Alltag, dennoch wird eine Tat voller Leidenschaft daraus. Die guten alten Flying Lizards kommen einem in Erinnerung. Manchmal erwartet man auch, dass Jason Williamson von den Sleaford Mods gleich um die Ecke biegt, so nah dran ist sie an seinem musi­kalischen Stil. In den ersten Monaten des Jahrs 2017 soll das nächste Album von Sneaks erscheinen. Dann wird man sehen, ob die faszinierend minimalistische Art bestehen bleibt oder ob sie der Auftakt zu einem größeren Spektakel ist.