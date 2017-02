Rihanna und Radiohead tauchen im neuen „Bates Motel“-Trailer auf

Die kommende fünfte Staffel der US-Serie „Bates Motel“ nimmt eine ungeahnte popkulturelle Komponente auf: Im neuen Trailer sind Rihanna zu sehen und Radiohead zu hören.

Popstar Rihanna – die auch in „Ocean’s Eight“ vor der Kamera steht – wird in der neuen und finalen Staffel „Bates Motel“ niemand Geringeren als Marion Crane spielen. Crane ist der Charakter, den dank der legendären Duschszene in der Filmvorlage „Psycho“ jeder kennt: Sie wird Opfer eines brutalen Mordes (Messer, Blut, Schrei, Ihr wisst schon), während sie im „Bates Motel“ eine Dusche nimmt.

Während Rihanna als Crane im neuen Trailer ein Zimmer sucht und Norman Bates für einen Moment der nette Junge aus dem Hotel zu sein scheint, gipfelt auch die musikalische Untermalung des Trailers in ihrem Höhepunkt: Die Bilder aus der neuen Staffel sind unterlegt mit „Exit Music (For A Film)“ von Radiohead. Und ohne irgendwelche Spoiler zu verraten: Wer die bisherigen Staffeln des „Psycho“-Serienremakes und die unheilige Allianz von Mutter Norma (Vera Farmiga) und Sohn Norman (Freddie Highmore) kennt, der ahnt ohnehin, dass es im Finale erst recht um das ein oder andere Ende gehen wird.

https://www.youtube.com/watch?v=bJtRK43cMwI Video can’t be loaded: Bates Motel Season 5 Trailer (https://www.youtube.com/watch?v=bJtRK43cMwI)

Die fünfte Staffel „Bates Motel“ läuft am 20. Februar 2017 auf dem US-Sender A&E an.