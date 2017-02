Rock am Ring 2017: Datum

Das „Rock am Ring“ Festival 2017 findet vom 02. Juni bis 04. Juni 2017 statt.

Veranstaltungsort

„Rock am Ring“ kehrt 2017 wieder an sein namensgebendes Zuhause zurück: 2015 und 2016 fand Deutschlands größtes Rockfestival in Mendig statt, 2017 wird es wieder am Nürburgring in der Eifel veranstaltet.

Adresse:

Nürburgring Grand-Prix Strecke 2

53520 Nürburg

Preise & Tickets

Für das „Rock am Ring“-Festival 2017 stehen verschiedene Tickets und Preisstufen zur Auswahl: So kostet beispielsweise das „ROCK AM RING FESTIVAL-TICKET GENERAL CAMPING“ 195 Euro inkl. Mehrwertsteuer, zzgl. Gebühren und Versandkosten. Ihr kriegt dafür ein 3-Tage-Festival-Hardticket inklusive Parken und Campen sowie Vorverkaufsgebühr und 10 EUR Müllpfand.



Eine Übersicht über die verschiedenen Tickets und Preise findet Ihr direkt beim Veranstalter bzw. bei Eventim.de:

Line-up

Auch in diesem Jahr erwartet Besucher des Rock am Ring 2017 wieder eine laute Mischung aus Rock, Metal, HipHop und nochmal Rock. Mit Die Toten Hosen, Rammstein, System Of A Down, Beatsteaks, Kraftklub und Marteria warten gleich mehrere hochkarätige Highlights auf Euch. Über 30 Bands sind schon bestätigt und hier findet Ihr eine Übersicht über das komplette Line-up:

187 Strassenbande

Airbourne

Alter Bridge

AnnenMayKantereit

Bastille

Beartooth

Beatsteaks

Beginner

Bonez MC & RAF Camora

Broilers

Die Toten Hosen

Feine Sahne Fischfilet

Five Finger Death Punch

Frank Carter & The Rattlesnakes

Genetikk

Henning Wehland

In Flames

Kraftklub

Macklemore & Ryan Lewis

Marteria

Motionless in White

Pierce the Veil

Prophets of Rage

Rag ‘N’ Bone Man

Rammstein

Slaves

Sleeping with Sirens

Suicide Silence

System of a Down

Thrice

Wirtz

Timetable

Informationen zum Timetable wurden noch nicht veröffentlicht. Wir aktualisieren diesen Artikel, sobald der Spielplan steht.

Anfahrt