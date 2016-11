„Rogue One“: Neuer Trailer zum ersten Spin-off der „Star Wars“-Reihe

Noch knapp drei Wochen, dann erscheint „Rogue One: A Star Wars Story“ in den deutschen Kinos. Am 15. Dezember versuchen einige Rebellen, die Pläne des Todessterns zu klauen und treffen dabei auf Darth Vader. Die Handlung des Films ist vor Episode IV angesiedelt, die Geschichte aus „Das Erwachen der Macht“ wird erst 2018 weitererzählt. Zu „Rogue One“ ist nun ein weiterer Trailer erschienen:

https://www.youtube.com/watch?time_continue=87&v=YWNvdoRnNv8 Video can’t be loaded: Rogue One: A Star Wars Story „Trust“ (https://www.youtube.com/watch?time_continue=87&v=YWNvdoRnNv8)

Regie bei „Rogue One“ führt Gareth Edwards („Godzilla“), Mads Mikkelsen, Felicity Jones und Donnie Yen gehören zum Cast des ersten „Star Wars“-Spin-Offs. 2019 folgt mit einem Solofilm über Han Solo der nächste Film außerhalb der Episoden.