Rolling-Stones-Teaser: Kommt das neue Album schon morgen?

Auch die Rolling Stones verstehen es inzwischen, ihre Fans auf die Folter zu spannen: Auf dem Facebook- und Twitter-Account erscheinen Teaser, die auf ein Ereignis am morgigen 6. Oktober hindeuten.

Zunächst wurden die Profilbilder bzw. -banner aktualisiert: Das Logo, die Stones-typische Zunge, ist in blau-rotem Farbverlauf zu sehen. Darauf folgten zwei kurze Videos. Das erste zeigt Aufnahmen aus den British Grove Studios in London, im zweiten Clip sind Mick, Keith, Charlie und Ronnie an ihren Instrumenten zu sehen – der Sound dazu ist äußerst blues-lastig. „Coming October 6“ sind die einzigen Wörter, die die Videos begleiten.

Erscheint morgen etwa ein neues Album der Rolling Stones? Mit einem Vorlauf von knapp sechs Tagen wäre das für eine Band wie die Rolling Stones quasi ein Überraschungs-Release. Das letzte Studioalbum der Stones ist schon etwas her – A BIGGER BANG erschien im Jahr 2005.

Laut der französischen Zeitung „Le Fiagro“ soll es sich bei den Aufnahmen um Klassiker des Chicago Blues handeln und nicht um eigene Songs der Stones. Angeblich soll sogar Eric Clapton, der zeitgleich in den Londoner Studios arbeitet, an den Songs beteiligt sein.

Der heutige Post nennt eine genaue Zeit: „TOMORROW. 2PM GMT / 6AM PST / 9AM EST“, heißt es da. Eine Uhrzeit deutet eher auf ein Event oder eine Ankündigung hin. Wird also nur eine neue Platte angekündigt? Wenn man den Informationen von „Le Figaro“ Glauben schenken darf, erscheint das Album nämlich erst im Dezember. Hierzulande werden wir um spätestens morgen um 16 Uhr erfahren, was Sache ist.