Ryan Adams teasert neues Album mit erster Single „Do You Still Love Me?“ an

Nachdem Ryan Adams vergangenes Jahr seinen Auftritt in der New Yorker Carnegie Hall auf Platte herausbrachte und danach Taylor Swifts Erfolgsalbum 1989 komplett coverte, wird es wieder Zeit für neue, eigene Musik des Amerikaners.

Nun hat Ryan Adams für den 17. Februar 2017 ein neues Album angekündigt. Es trägt den Namen PRISONER. Bei einem Konzert in Sydney streute Adams die zwölf Songs der Platte in die Setlist ein. Nur geladene Gäste wohnten dem Auftritt bei und bekamen die neue Musik zu hören. Doch einen Vorab-Song gibt es für alle im Stream. Den Album-Opener „Do You Still Love Me?“ könnt Ihr bei Apple Music hören:

PRISONER sei größtenteils in einer schwierigen Zeit entstanden, so Ryan Adams in einem Interview mit The Japan Times. Dass er seine Scheidung von Mandy Moore nach einer sechsjährigen Ehe so öffentlich durchleben musste, setzte ihm sehr zu und beeinflusste das Songwriting.

Ein von Flavio Sapha (@flaviosapha) gepostetes Video am 6. Dez 2016 um 5:29 Uhr

Die Tracklist von PRISONER sieht so aus:

01. Do You Still Love Me?

02. Prisoner

03. Doomsday

04. Haunted House

05. Shiver And Shake

06. To Be Without You

07. Anything I Say To You Now

08. Breakdown

09. Outbound Train

10. Broken Anyway

11. Tightrope

12. We Disappear