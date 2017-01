Sampha begeistert bei Jimmy Fallon mit „No One Knows Me ( Like The Piano)“

Am 3. Februar erscheint mit PROCESS das Debütalbum des Produzenten und Sängers Sampha aus London. Sampha, das kann kaum verschwiegen werden, machte sich trotz zwei eigener Singles und einer EP bisher vor allem durch seine Zusammenarbeiten mit Drake, Kanye West, Jessie Ware und Solange einen Namen. Seine neuen eigenen Tracks sind geprägt von Electronic Soul – und von Persönlichem: Die Ballade „No One Knows Me (Like The Piano)“ hat Sampha in Andenken an seiner im September 2015 verstorbene Mutter geschrieben. Und diese Intimität hört man der Version, die Sampha live bei Jimmy Fallon darbot, ganz besonders an:

https://www.youtube.com/watch?v=v4A9caNvh_s Video can’t be loaded: Sampha: No One Knows Me (https://www.youtube.com/watch?v=v4A9caNvh_s)