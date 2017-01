Schauspieler Tom Schilling kündigt sein Debütalbum an

Was Robert Stadlober, Matthias Schweighöfer, Axel Prahl, Jan-Josef Liefers und etliche andere können, kann Tom Schilling auch: Der Schauspieler geht nun auch öffentlich unter die Musiker und kündigt sein Debütalbum an, das streng genommen keines ist.

Mit seiner Band The Jazz Kids bringt Tom Schilling („Verschwende Deine Jugend“, „Der Baader-Meinhof-Komplex“, „Hai-Alarm am Mügelsee“) am 21. April das Album VILNIUS heraus. Geschrieben hat der 34-jährige Berliner die Songs selbst, aufgenommen wurden sie mit Moses Schneider (Beatsteaks, Tocotronic, Olli Schulz) in den Berliner Hansastudios – ein Produzent, für den Schilling freilich nur Lob übrig hat: „Moses Schneider geht es immer um Haltung! Er ist gewissermaßen der Holden Caulfield unter den Musikproduzenten. Ein Traum für unser Debütalbum“, sagt Schilling.

Dass Schilling mit den Jazz Kids schon seit längerer Zeit Musik macht, weiß, wer „Oh Boy“ gesehen hat: Der Soundtrack des Films stammt zum Großteil von den Major Minors, wie sie sich damals nannten, und gewann prompt den Deutschen Filmpreis für die beste Filmmusik. Schilling selbst sang einen Song darauf.

Tom Schilling & The Jazz Kids auf Tour 2017:

02.05. Hannover, Musikzentrum

03.05. Münster, Gleis 22

04.05. Leipzig, UT Connewitz

05.05. Gera, Songtage

07.05. München, Strøm

08.05. Heidelberg, Karlstorbahnhof

09.05. Frankfurt, Brotfabrik

10.05. Köln, Stadtgarten

11.05. Hamburg, Nochtspeicher

12.05. Berlin, Columbiatheater