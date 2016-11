Die Mayas waren um das Jahr 900 die Ersten, die ihre Zähne mit Schmucksteinen verzieren ließen. Laut Historikern dienten die gemusterten Verzierungen allerdings nicht optischen Aspekten, sondern sollten auf Zugehörigkeit von Religion oder Stamm schließen lassen.

Ästhetischer wird’s in der Gegenwart: In den 1970ern ließ Mick Jagger einen seiner Frontzähne mit einem Schmuckstein verzieren – zunächst einem Rubin, der danach durch einen einen Smaragd sowie später einen Brillanten ersetzt wurde. Der Dazzler bzw. Twillie war damit geboren und wiederholte sich in den 1990ern nochmals als Modeschmuck-Trend in der Girlie-Szene.

Der Ursprung: Rapper-Grillz

In der Hip-Hop-Szene begannen Rapper in den 1980er Jahren damit, die ersten Grillz zu tragen. Von Flavour Flav über Nelly bis André 3000 von Outcast wurde der Schmuck allerdings fast ausnahmslos von Männern präsentiert. Das änderte sich in den 2010ern, in denen vermehrt Promi-Ladys und sogar Modedesigner für ihre Models zu Grillz griffen.

Grillz für Girls vom Catwalk bis zum roten Teppich

Schmuck-Trend Lady-Grillz: Ihre Zähne machen bling bling Share teilen teilen twittern teilen mailen 1 von 5 Model bei der Marc Jacobs Show im September 2016 in New York. Foto: Getty Images, Melodie Jung. All rights reserved.

2 von 5 Katy Perry Foto: WireImages, Dimitrios Kambouris. All rights reserved.

3 von 5 Rioza Ora Foto: FilmMagic, Neil P. Mockford. All rights reserved.

4 von 5 Rihanna Foto: WireImage für MTV, Kevin Mazur. All rights reserved.

5 von 5 Lana del Rey Foto: Getty Images, Amanda Edwards. All rights reserved. Previous Image Next Image

Der Unterschied zu dem damaligen Zahnschmuck für Männer: Lady-Grillz kommen auch minimalistisch daher. Statt klassischem Gold über mehreren Zähnen, tragen Musikerinnen wie Lana Del Rey oder Rihanna ihren Schmuck minimalistisch zwischen zwei Zähnen wie ein Piercing oder als schmucke Brilliant-Krone über nur einem Zahn.

Wem klassischer Schmuck vom Armband bis zum Zungenpiering zu langweilig ist, für den hätten diese Damen Zahn-Geschmeide zur Inspiration:

Die neuen Lady-Grillz

✨✨✨✨✨✨ A photo posted by Dolly Cohen (@dollycohen) on Sep 29, 2016 at 1:00pm PDT

@Madonna #LaMadonne #DollyCohen #Grillz #Sluggz #iHeartRadio #Madonna A photo posted by Dolly Cohen (@dollycohen) on Mar 31, 2015 at 5:44am PDT

#Grillz #Slippin #Goldteeth #CaraTooth #NecklaceTooth by #Dollycohen #OneGoldtooth #LikeShabba …… @caradelevingne A photo posted by Dolly Cohen (@dollycohen) on Mar 3, 2014 at 3:56am PST

@badgalriri #KillEverything kill it !! #kisskissbangbang #Love #DollyCohen #Grillz #Unique #Sublime ! A photo posted by Dolly Cohen (@dollycohen) on Apr 17, 2015 at 5:52am PDT

LONDON if you want Mold contact 07552899701 or ✉️ A photo posted by Dolly Cohen (@dollycohen) on Jul 5, 2015 at 7:27am PDT

Belle Bouche A photo posted by Dolly Cohen (@dollycohen) on Jul 13, 2015 at 1:26am PDT