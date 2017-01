Schnipo Schranke traten 2014 ihren Siegeszug an – eckten dabei aber hier und da an. Denn ihre Texte sind direkt und unverblümt, es geht um Liebe, Alltag und noch viel mehr. Am 27. Januar erscheint der Nachfolger von SATT aus dem Jahr 2015. Er wird RARE heißen und uns neue Texte bringen, über die wir nachdenken oder uns wundern können.

Ab März 2017 geht es auch gleich auf Tour für Daniela Reis und Friederike Ernst, präsentiert von Musikexpress:

08.03.17 – Oberhausen, Druckluft

09.03.17 – Köln, Gebäude 9

10.03.17 – Frankfurt, Zoom

11.03.17 – Stuttgart, Im Wizemann

13.03.17 – München, Feierwerk

14.03.17 – Erlangen, E-Werk

15.03.17 – Leipzig, Conne Island

16.03.17 – Dresden, Beatpol

17.03.17 – Berlin, So36

18.03.17 – Hamburg, Uebel & Gefährlich

ME-Redakteur Oliver Götz traf sich in Hamburg mit Schnipo Schranke. Was sie ihm über das neue Album RARE und sonst noch so erzählten, könnt Ihr im neuen Musikexpress lesen: