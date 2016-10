Besuch in Eau Claire: Seht Bon Ivers Pressekonferenz im Stream

Dass Justin Vernon mittlerweile einer von den ganz Großen ist, zeigt sich nicht allein an seinen Features mit Kanye West, James Blake und Konsorten. Vernon war jüngst auch in der komfortablen Ausgangslage, sein neues Bon-Iver-Album 22, A MILLION nicht etwa mit Interview-Ochsentouren durch die Welt bewerben zu müssen. Nein, er lud sich ein paar Journalisten einfach in seinen Heimatort ein.

Im Oxbow Hotel in Eau Claire, Wisconsin, gab Justin Vernon also am 2. September eine rund 90-minütige Pressekonferenz, die eigentlich eine Fragerunde war. Naturgemäß wurde deren Inhalt längst überliefert. Aber Abwesende bekommen erst jetzt Bewegtbildmaterial der kuscheligen Veranstaltung zu sehen. Dafür das vollständige:

Bon Ivers drittes Album 22, A MILLION erschien am 30. September 2016, Vernon und sein Label veröffentlichten seitdem jeden Song als Lyricvideo auf YouTube. Vor einem Monat hielt sich Vernon wegen des Michelberger Festivals ein paar Tage in Berlin auf, Anfang 2017 kommen Bon Iver auch auf richtige Deutschland-Tour:

24.01.2017 – Frankfurt, DE @ Jahrhunderthalle

05.02.2017 – Hamburg, DE @ Mehr! Theater

06.02.2017 – Berlin, DE @ Tempodrom

Und ach: Flanellhemden könnt Ihr in Bon Ivers offiziellem Merch-Shop neuerdings auch kaufen.