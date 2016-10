Seht hier das neue Video von Nick Cave & The Bad Seeds zu „Girl In Amber“

Der Film „One More Time With Feeling“ erlaubte den Fans bereits einen Tag vor der Veröffentlichung des neuen Albums SKELETON TREE einen Einblick in den Entstehungsprozess der Platte – vor allem thematisierte der Film aber den Versuch Nick Caves den Tod seines Sohnes Arthur zu verarbeiten.

Vorab ließ die Band den Song „Jesus Alone“ hören, nach der Filmpremiere erschien der bewegende Track „I Need You“ – die Videos zu den beiden Songs wie auch dem neu veröffentlichten „Girl In Amber“ stammen aus „One More Time With Feeling“.

Der Film wurde in schwarz/weiß gefilmt und sollte nur einmalig im Kino laufen. Doch aufgrund der hohen Nachfrage wurde „One More Time With Feeling“ auch nach der Veröffentlichung von SKELETON TREE (hört hier das Album im Stream) gezeigt und es wird im Dezember erneut Kino-Termine geben, auch in Deutschland.

Seht hier das Video zu „Girl In Amber“: