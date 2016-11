Selbst Stevie Wonders Trump-Vergleich konnte den USA nicht mehr helfen

Ein eindeutiger Vergleich von Stevie Wonder ereilte uns in den letzten Stunden vor der US-Wahl 2016: Der 66-jährige und seit seinen frühesten Kindertagen blinde Musiker verglich die Fähigkeit von Donald Trump als US-Präsident mit seiner Fähigkeit, ein Auto zu fahren.

„Falls du einen Notfall hättest und auf der Stelle ins Krankenhaus müsstest – würdest du wollen, dass ich dein Auto fahre?“, fragte Stevie Wonder rhetorisch in einem Interview mit Philly.com. Der Reporter verneinte und Wonder erklärte an dessen Stelle selbstironisch: „Weil ich kein erfahrener Fahrer bin, richtig?“

Wonder weiter: „Hillary Clinton ist eine politisch sehr erfahrene Frau. Darüberhinaus brachten ihr ihre Eltern Respekt und Liebe für alle Menschen bei. Diese Person soll regieren, soll die Anführerin unserer Nation sein“.

Nun: Geholfen hat auch dieser Wahlaufruf leider nichts. Donald Trump hat für seine Gegner überraschend die US-Wahlen 2016 für sich entschieden und wird damit der 45. Präsident der Vereinigten Staaten werden. Kein Witz.