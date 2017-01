Sequels: Testet in unserem Quiz, ob Ihr bei allen Kino-Fortsetzungen noch durchblickt

Fortsetzungen und Reboots gehören leider immer noch zu den ganz großen Trends der Filmbranche. Auch 2017 kommen einige Filme in die Kinos, deren Wurzeln schon weit in der Vergangenheit liegen. Oder dessen Sequel schneller produziert wurde als gedacht.

Doch der wievielte „Resident Evil“-Film startet am 27. Januar eigentlich in den Kinos? Und bei welcher Nummer ist „Fast & Furious“ mittlerweile angekommen? Bei „Pitch Perfect“ und „Transformers“ verliert man ebenfalls schnell die Übersicht oder hat einen Teil in Gedanken schon wieder gelöscht.

In unserem großen „Fortsetzungs-Quiz“ könnt Ihr testen, ob Ihr bei all den Fortsetzungen, die 2017 starten, überhaupt noch den Überblick behalten könnt. Wir wünschen viel Spaß und Erfolg:

