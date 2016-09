Sia widmet Hillary Clinton ihren Song „The Greatest“

Im viel diskutierten TV-Duell zwischen Hillary Clinton und Donald Trump am vergangenen Sonntag ließ Donald Trump den Satz fallen, dass die Kandidatin nicht das notwendige Stehvermögen habe, um Präsidentin zu werden. Das wurde Trump nicht nur mit einem Schnief-Video gestraft, sondern auch mit einem Video der australischen Sängerin Sia. Die veröffentlichte gestern einen Videoclip, der Bilder und Videos von Clinton mit dem Refrain ihrer aktuellen Single „The Greatest“ untermalt. Im Lied singt Sia „I’ve got stamina“ („Stamina“ war auch das Wort, das Trump im TV-Duell für Stehvermögen benutzt hat). Am Ende taucht der Hashtag #ImWithHer und der Verweis auf die Website von Hillary Clinton auf.