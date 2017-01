Skrillex geht wieder unter die Emos

Skrillex war nicht immer der erfolgreiche EDM-DJ, der er heute ist. Kajalstift, Playmobil-Frisur und Lippenpiercings ließen auch Unwissende ahnen: Der Mann muss mal ein veritabler Emoboy gewesen sein. Bis 2007 sang er unter seinem bürgerlichen Namen Sonny Moore in der kalifornischen Screamoband From First To Last und veröffentlichte mit ihnen zwei Alben. Danach startete er seine Solokarriere und wird nun, neun Jahre später, offenbar nostalgisch: Pünktlich zu seinem 29. Geburtstag veröffentlicht Moore eine neue Single mit seiner alten Band. Und die klingt, als schrieben wir noch immer das Jahr 2004.

Hört hier „Make War“ von From First To Last mit Sonny Moore aka Skrillex im Stream:

Eine Reunion mit From First To Last deutete Skrillex bereits im vergangenen Sommer an. Und bevor er via Instagram den neuen Song postete, zeigte er ebenda auch ein Foto von sich gemeinsam mit Mark Hoppus und Travis Barker (blink-182), Produzent John Feldmann sowie From-First-To-Last-Gitarrist Matt Good. Moore hat offenbar noch mehr vor.