„Snatch“-Regisseur Guy Ritchie soll Disneys „Aladdin“ verfilmen

Das Studio Disney plant aktuell Neuverfilmungen vieler ihrer hauseigenen Zeichentrickfilme. „Alice im Wunderland“ bekam zuletzt einen zweiten Teil, „The Jungle Book“ wurde im April zum großen Hit, im Frühjahr 2017 wird Emma Watson als Belle in „Die Schöne und das Biest“ auftreten. Dazu wurde vor einigen Tagen bekannt, dass auch eine „König der Löwen“-Realverfilmung in Planung ist. Der neueste Eintrag in der langen Liste der Disney-Remakes ist „Aladdin“. Ein Drehbuch liegt wohl schon vor, jetzt wird mit Guy Ritchie als Regisseur verhandelt.

Auch interessant Adieu Kindheit: „Der König der Löwen“ kommt als Realverfilmung neu ins Kino Wie der „Hollywood Reporter“ berichtet, soll die Geschichte von „Aladdin“ nicht geradlinig, sondern mit Rückblenden und Sprüngen erzählt werden. Und dafür sei Guy Ritchie, der durch „Bube, Dame, König, grAS“, „Snatch“ sowie die jüngsten „Sherlock Holmes“-Filme bekannt wurde, für die Disney-Verantwortlichen wohl genau der richtige Mann. Das Studio befinde sich gerade in Gesprächen mit dem Briten, einer der Produzenten des „Aladdin“-Films arbeitete bereits an den Holmes-Umsetzungen mit Guy Ritchie zusammen.

Die finale Bestätigung der Zusammenarbeit steht noch aus, unabhängig vom Regisseur wird der 1992er-Zeichentrick wohl Ende 2018 oder spätestens 2019 als Remake ins Kino kommen. Davor ist Guy Ritchie noch einmal mit seiner Neuinterpretation des Artus-Sage im Kino: „King Arthur: Legend of the Sword“ startet am 30. März 2017. Den Trailer dazu könnt Ihr Euch hier anschauen: