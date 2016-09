Songpremiere: Hört hier die neue Single „I Could Be Happy“ von Nouvelle Vague

Bei Nouvelle Vague ist alles ein paar Takte gemächlicher und sanfter. Das Projekt der Franzosen Marc Collin und Olivier Libaux ist so simpel wie gut: Seit 13 Jahren covern sie in Zusammenarbeit mit unterschiedlichen Sängerinnen Songs der Punk- und New-Wave-Ära im Bossa-Nova-Stil.

Am 4. November erscheint das neue Album I COULD BE HAPPY. Es ist die erste Platte seit 2011, da die Band sich nach der Veröffentlichung von THE SINGERS vorwiegend auf Live-Auftritte konzentrierte. Anfang September gab es bereits einen Vorgeschmack in Form der EP „Athol Brose“. Nun könnt Ihr hier den Titelsong des kommenden Albums hören:

Auf dem neuen Album sind aber nicht nur Coversongs vertreten, sondern auch eigene Kompositionen von Marc Collin und Olivier Libaux. Am 23. November wird die Band ein Konzert in Berliner Postbahnhof spielen.