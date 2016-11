Das Sony Xperia XZ: Neues Fashion-Item oder bloß cooles Gadget?

Wir betreten die Mange eines Zirkuszeltes. Am Eingang werden wir mit klebrig süßem Popcorn empfangen, ein Stelzengeher reicht uns ein Gläschen Sekt. Gerade sind wir beim exklusiven „Wow of Now“-Event von Sony eingetroffen. Wir, das sind Fashionblogger, Techies, Influencer und Journalisten.

Ein Zirkusdirektor plaziert sich in der Mitte des Raums und verspricht eine eindrucksvolle Show. Mit Aerial Silk, BMX-Tricks, Hula Hoop Reifen und Magie sollen die Künstler des Abends „Wow Momente“ erzeugen. Smartphone also ausschalten? Auf keinen Fall. Hier soll bitte alles dokumentiert werden. Denn am Ende möchte Sony beweisen , dass sein Xperia XZ es besser kann, als die zahlreichen iPhones im Raum.

Mit diesem „Wow“ wirbt der Elektronikkonzern für sein neues Flagship-Produkt. Der Fokus liegt dabei auf der Kamera: Mit 23 Megapixel hat sie eine der höchsten Auflösungen im Smartphone-Bereich. Dabei bietet das Gerät zusätzliche Funktionen, wie einen größeren Radius für Selfies.

Das begeisterte vor allem die answesenden Instragrammer und Blogger. Zusatzapps wie der „AR Effekt“ basteln dem Motiv wie bei Snapchat Hüte und Masken auf Kopf und Gesicht und „Timeshift Video“ erlaubt dem User, Slow-Motion-Momente beizufügen.

Besser als das iPhone?

In dieser Hinsicht ist das Gerät ideal für alle Social-Media-Enthusiasten. Doch kann Sonys neues Flaggschiff die treuen iPhone-Fashionistas bekehren?

Nein, lautet der Konsens im Zirkuszelt. Wie das neue iPhone 7 ist auch das Xperia XZ wasser- und staubdicht. Doch wenngleich die Kamera mit der Konkurrenz mithalten kann, gewinnt das Lieblingsprodukt der Generation Y nach wie vor mit Benutzerfreundlichkeit und Mac-Kompatibilität.

Urbanes Design, mangelhafte Ästhetik

Auch beim Design kann bislang keiner so richtig mit Jonathan Ives’ Look mithalten. Sonys neuem Xperia mangelt es an Ästhetik. Sein kantiges Design entspricht zwar dem urbanen Zeitgeist und hebt sich von seinen Vorgängern ab, dennoch erscheint es zu sperrig als wahres Lifestyle-Produkt für Modefans. Seine Maße sind durch den vergrößerten Display mit 5,2 Zoll zwar ein Vorteil. Allerdings machen sie das Gerät auch unhandlich.

Die metallischen Farben Mineral Black, Forrest Blue und Platin wiederum bieten eine Abwechslung zum derzeitigen Silber-Gold-Rausch. Allerdings hinterlassen die Finger auf der Rückseite Abdrücke, die Schein schnell in Schmiere verwandeln.

Sony hat hier ein stylisches Produkt erschaffen, das den Marktführern Samsung, Apple und Huawei den Kampf ansagen will. Ob dies gelingt, kann nun die Zukunft zeigen.