Soulwax lassen nach 12 Jahren erstmals wieder eigene Musik hören

Huch: Soulwax haben nach über zehnjähriger Pause wieder einen eigenen neuen Song veröffentlicht. Der heißt wie ihre im Sommer absolvierte Tour „Transient Programs For Drums And Machinery“, dauert über acht Minuten, steht auf Soundcloud zum Stream und auf ihrer Homepage zum Gratis-Download bereit und sein Name ist Programm: Der wahrscheinlich ausschließlich am Computer entstandene elektronische Track kommt ohne jede Gitarre, dafür mit diversen Drumsounds sowie Kraftwerk- und Pet-Shop-Boys-Anleihen daher.

Ihr drittes und bis heute letztes Album unter dem Namen Soulwax ANY MINUTE NOW erschien 2004, gefolgt vom Remix-Album NITE VERSIONS. Seitdem sind die belgischen Brüder David und Stephen Dewaele erfolgreich als 2ManyDJs unterwegs. Dieses Jahr komponierten sie den Soundtrack zum Film „Belgica“.

Eine Tour 2017, deren Set-up auf eine Show zwischen Liveband und Deejaying hoffen lässt, haben Soulwax ebenfalls angekündigt:

Zur Erinnerung daran, dass Soulwax Ende der Neunziger mal eine ganz schöne Rockband waren: