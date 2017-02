Datum

Das Southside Festival feiert in diesem Jahr seinen 19. Geburtstag, es findet vom 23. bis zum 25. Juni 2017 statt.

Veranstaltungsort

Seit 1999 wird das Southside Festival als Pendant zum Hurricane Festival veranstaltet. Seit 200 findet es in Neuhausen ob Eck statt, so natürlich auch in diesem Jahr.

Adresse:

Take-Off Park

78579 Neuhausen ob Eck

Preise & Tickets

Für das Southside Festival 2017 stehen verschiedene Tickets und Preisstufen zur Auswahl: So kostet beispielsweise das „Kombiticket 2017“ 219 EUR. Im Preis inbegriffen sind 10 EUR Müllpfand. Das Ticket „RESORT Ruf der Eule 2017“ schlägt mit 329 EUR zu Buche und beinhaltet neben dem Kombiticket auch noch ein Resortticket.

Eine Übersicht über die verschiedenen Tickets und Preise findet Ihr direkt beim Veranstalter:

Line-up des Southside Festival 2017

Auch in diesem Jahr erwartet Besucher des Southside Festivals wieder eine bunte Mischung aus Rock, Pop, HipHop und Electro. Mit Green Day, Linkin Park, Blink-182, Casper und Die Antwoord warten gleich mehrere hochkarätige Highlights auf Euch. Über 50 Bands sind schon bestätigt und hier findet Ihr eine Übersicht über das komplette Line-up:

257ers

Alex Mofa Gang

Alt-J

Antilopen Gang

Archive

Bilderbuch

Blink-182

Boy

Boys Noize

Callejon

Casper

Danko Jones

Die Antwoord

Die Kassierer

Die Orsons

Digitalism Live

Disco Ensemble

Drunken Masters

Editors

Erik Cohen

Flogging Molly

Frank Turner & The Sleeping Souls

Frittenbude

Fritz Kalkbrenner

Gestört aber geil

Gloria

Gogol Bordello

Green Day

Haftbefehl

Heisskalt

Highly Suspect

Imagine Dragons

Jennifer Rostock

Jimmy Eat World

Joris

K.Flay

Kontra K

Linkin Park

Mando Diao

Maximo Park

Me First And The Gimme Gimmes

Milky Chance

Neonschwarz

Nothing But Thieves

OK Kid

Pictures

Rampue

Rancid

SDP

Seasick Steve

Skinny Lister

SSIO

SXTN

The King Blues

The Smith Street Band

Xavier Rudd

Timetable

Informationen zum Timetable wurden noch nicht veröffentlicht. Wir aktualisieren diesen Artikel, sobald der Spielplan steht.

