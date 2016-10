Southside und Hurricane 2017 bestätigen neue Acts

Die Zwillingsfestivals Southside und Hurricane haben eine neue Reihe von Acts bestätigt. Nachdem in diesem Jahr einige Künstler wetterbedingt ausfallen mussten, war es den Veranstaltern FKP Scorpio besonders wichtig, zumindest einige dieser Musiker wieder an den Start zu bringen. Gute Neuigkeiten also für Fans von Fritz Kalkbrenner, Flogging Molly, Editors, Frank Turner & The Sleeping Souls, Jennifer Rostock, Boy und Die Orsons. Außerdem dabei: das Festivaldebüt von Linkin Park. Wir haben die vollständige Liste für Euch:

Green Day

Linkin Park

Fritz Kalkbrenner

Flogging Molly

Editors

Frank Turner & The Sleeping Souls

Jennifer Rostock

Boy

Die Orsons

Casper

Blink 182

Haftbefehl

Maximo Park

Joris

Duo Gloria

Erik Cohen

Boys Noize

Digitalism

Gestört aber GeiL

Rampue.

Hurricane und Southside finden vom 23. bis 25. Juni 2017 in Scheeßel beziehungsweise Neuhausen ob Eck statt. Vor lauter Freudentaumel nicht vergessen: Der Kartenvorverkauf hat bereits begonnen, Festivalpässe gibt es ab 179 Euro.