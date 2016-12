„Spider-Man: Homecoming“: Der erste Trailer mit Michael Keaton und Robert Downey Jr ist da

Spider-Man ist eigentlich eine der beliebtesten Comicfiguren aller Zeiten. Peter Parker ist ein sympathischer Typ, dazu kann man sich an seinen Kunststückchen in den Häuserschluchten New Yorks kaum sattsehen. Auf der Leinwand nervt die Figur mittlerweile allerdings etwas. Der Grund: wechselnde Darsteller, erneute Reboots der Geschichte.

Tobey Maguire spielte Peter Parker/Spider-Man in drei Filmen. Ein vierter Teil wurde von Sony gestrichen, künstlerische Differenzen mit dem Regisseur und eine Kostenexplosion waren die Gründe. Sony hätte später die Rechte an der Figur (und somit viele Millionen) zurück an Marvel verloren, hätten sie nicht dennoch einen neuen Spider-Man-Film gedreht. 2012 kam deshalb „The Amazing Spider-Man“ ins Kino, Andrew Garfield war der neue Peter Parker.

Marvel macht die Filme, der Konkurrent verdient mit

Der erste Teil des Reboots war ein Erfolg, die Fortsetzung „The Amazing Spider-Man 2: Rise of Electro“ war 2014 ein absolutes Desaster. Selbst eingefleischte Fans empfanden den Film als wirr und lieblos. Die Konsequenz: Sony einigte sich mit Marvel, die Rechte an der Figur werden seitdem geteilt. Marvel, das inzwischen mit seinem Cinematic-Universe das Blockbuster-Kino dominiert, macht die Filme, Sony verdient mit.

Tom Holland hatte nun seinen ersten Auftritt in „Captain America: Civil War“, Fans der Figur sind seitdem voller Hoffnung für den ersten Solo-Film mit dem neuen Darsteller, der einen Cast mit Robert Downey jr. und Michael Keaton anführt. Der erste Trailer zu „Spider-Man: Homecoming“ ist nun erschienen. Das „Homecoming“ im Titel dürfte sich für die Produzenten bei Sony wie ein Schlag ins Gesicht anfühlen.

Den Trailer zum Film könnt Ihr Euch hier anschauen:

https://www.youtube.com/watch?v=xrzXIaTt99U Video can’t be loaded: FIRST OFFICIAL Trailer for Spider-Man: Homecoming (https://www.youtube.com/watch?v=xrzXIaTt99U)

Die Dreharbeiten fanden nicht nur in New York und Atlanta statt, sondern auch in Berlin. Kinostart ist der 6. Juli 2017.