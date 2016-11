2017 wird in Ferropolis ein Jubiläum gefeiert: das splash! Festival wird ganze 20 Jahre alt und hat die ersten Teilnehmer der kommenden Geburtstagsparty bekanntgegeben. Als Headliner wird kommendes Jahr Marteria mit von der Partie sein – denn ein Festival ohne ihn ist eigentlich nicht denkbar, so der Veranstalter in einer Presse-Mitteilung.

Außerdem gehören folgende Künstler zu den ersten Bestätigungen für das splash! Festival 2017: Bonez MC & RAF Camora, Ufo361, Megaloh & Friends, SXTN, Bartek und Bausa.

Das splash! Festival findet vom 7. bis 9. Juni 2017 in Gräfenhainichen statt. Tickets könnt Ihr über die Homepage kaufen.