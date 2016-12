Star Wars: Prokrastinations-Weltmeister spielt „Imperial March“ auf einem Kaffeestäbchen

Wenn Ihr Euch immer schon einmal gefragt habt, was Mitarbeiter von Bürgeramt und KFZ-Zulassungsstelle machen, während Ihr stundenlang auf Eure Nummer wartet… solche Dinge tun sie:

https://www.youtube.com/watch?v=lmBcIRXMKaI&feature=youtu.be Video can’t be loaded: Имперский марш на палочке (https://www.youtube.com/watch?v=lmBcIRXMKaI&feature=youtu.be)

So sehr wir daran glauben wollen, dass dieses Idol von Beamten aller Länder das cineastische Meisterwerk tatsächlich live mit seinem Kaffeestäbchen nachvertont hat: Leider ist das Video total doctored. Der Künstler hat nur Playback gespielt, wie man ausgerechnet an den letzten drei Noten bemerkt. Der Mann hat sich also die Mühe gemacht, sein Werk aufzunehmen und es dann mit einem Backing Track in seinem Büro vorzutragen. Damit hat er sich endgültig für die Hall of Fame der Popgeschichte sowie für einen höheres Amt auf der dunklen Seite der Macht qualifiziert.