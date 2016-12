Rick Parfitt, langjähriger Gitarrist von Status Quo, ist tot

Der Gitarrist der britischen Rockband Status Quo ist am heutigen Samstag, den 24. Dezember 2016 im Alter von 68 Jahren an den Folgen einer Infektion verstorben.

Parfitt wurde wegen einer Infektion infolge einer Verletzung an der Schulter in ein Krankenhaus in Marbella eingeliefert, er erholte sich von der Infektion nicht mehr und verstarb am heutigen Nachmittag im Krankenhaus.

Der Gitarrist plante, im Jahr 2017 eine Solokarriere zu starten und wollte im kommenden Jahr außerdem seine Autobiografie veröffentlichen. Erst im Oktober 2016 hatte er angekündigt, wegen eines Herzinfarkts nicht mehr nicht mehr mit seiner Band Status Quo auftreten zu können. Schon vor 20 Jahren wurden Parfitt wegen Problemen am Herzen mehrere Bypässe gelegt.

Parfitt hinterlässt seine Frau Lindsay, seine Zwillinge Tommy und Lily, sowie Rick Jnr und Harry.