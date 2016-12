Stone Temple Pilots erinnern an Scott Weiland und dessen Tod

Das Jahr 2016 war leider nicht arm an Todesfällen berühmter Persönlichkeiten. Bowie, Prince, Leonard Cohen – sie alle starben 2016, und das Jahr ist noch nicht einmal vorbei. Aber schon das Jahr davor endete mit dem Tod zweier großer Musiker: Am 27. Dezember starb Lemmy Kilmister. Und vor ziemlich genau einem Jahr, am 3. Dezember 2016, starb der ehemalige Sänger der Stone Temple Pilots Scott Weiland.

Nun, zum Jahrestag, erinnern sich seine alten Bandkollegen an ihr einstiges Mitglied, mit dem sie sich zu Lebzeiten verstritten. Auf ihrer Homepage schreiben die Stone Temple Pilots:

„Here we are. A year has passed since you’ve been gone. We often think of you and are reminded of you daily with many memories. Then there is the music the four of us carved out allowing us to listen and feel how brilliant you are. There was a time when we looked up to one another. Each of us wanting one another’s approval. The songs we wrote had to have complete impact on us in order for them to shine. When it did… it was unearthly. Perhaps you are in a place now to better describe it. We miss you Scott.”

Schon kurz nach Weilands Tod veröffentlichten die Stone Temple Pilots ein Statement, in dem sie sagten: „You were gifted beyond words, Scott. Part of that gift was part of your curse. With deep sorrow for you and your family, we are saddened to see you go.”