The Cinematic Orchestra tauchen aus der Versenkung auf

Und es gibt sie doch noch: The Cinematic Orchestra aus London melden sich nach neunjähriger Pause mit einem neuen Song zurück. „To Believe“ zeigt die sechsköpfige Band, die ihren Sound zwischen Electronic und Nu Jazz ausweisen lässt, kraftvoller denn je. Basierend auf „der Idee, dass die Quintessenz des Lebens Glaube ist“, fängt „To Believe“ als Akustikballade auf der Gitarre an und steigert sich in ein märchenhaftes Crescendo aus Pessimismus und Zuversicht. „And when worlds collide, eyes remember ever light“ singt Frontmann Jason Swinscoe und holte sich fürs Songwriting Hilfe von Moses Sumney, den Ihr mindestens aus unserer Hotlist 2016 kennen dürftet.

The Cinematic Orchestra veröffentlichten seit ihrer Gründung 1999 bisher drei Alben. Ihre Musik dürfte vielen unbewusst aus Funk und Fernsehen bekannt sein: Ihr Song „To Build A Home“ feat. Patrick Watson zum Beispiel wurde in etlichen Werbeclips, Filmen und Serien eingesetzt, darunter „Homeland“ und „Grey’s Anatomy“.